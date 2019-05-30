В Нижнем Новгороде на одноименном стадионе стартовал первый переходной матч за выход в Российскую премьер-лигу. За путевку в РПЛ сражаются ФК «Крылья Советов» и ФК «Нижний Новгород».

Самарцы заняли 13-е место в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги, «Нижний» стал четвертым в Футбольной национальной лиге. Обе команды прошли лицензирование от РФС и имеют право на выступление в высшем дивизионе чемпионата России.

Второй матч, по итогам которого и определится победитель противостояния, пройдет в Самаре в воскресенье, 2 июня. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее борьбу за место в РПЛ начали «Уфа» и «Томь». Представители «Уфы» дома уверенно победили «Томь» со счетом 2:0, отличились Сильвестр Игбун и Исмаил Эдиев (автогол).