Женская сборная России по волейболу в очередной раз потерпела поражение в Предварительном турнире Лиги наций. Россиянки со счетом 3:0 уступили команде Турции.

Игра прошла в Анкаре на стадионе «Башкент Волейбол Салону». Первую партию сборная России уступила со счетом 25:19, во второй отставание сократилось, однако она все равно закончилась в пользу турчанок — 25:21. Третья партия завершилась со счетом 25:20 в пользу Турции и стала заключительной в матче.

На втором этапе Лиги наций российская команда не одержала ни одной победы, ранее проиграв Германии и Японии. Помимо этого, сборная России не выиграла ни одной партии в трех матчах.

Следующая игра сборной России в Лиге Наций назначена на 4 июня. Россиянки сыграют со сборной Бельгии.