Испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос официально объявил о том, что продолжит выступать за «галактикос». Об этом сообщает издание Marca.

Свое решение остаться в «Реале» Рамос объявил на специальной пресс-конференции. Защитник рассказал, что хочет отработать свой контракт с мадридским клубом до конца и завершить карьеру, выступая за «Реал». «Хочу оставить плохой сезон в прошлом. Я бы хотел попрощаться с клубом на победной ноте. Думаю, я этого заслуживаю», — заявил футболист.

Как заявил Рамос, президент клуба Флорентино Перес ему как отец. «Будь моя воля, продлил бы контракт с «Реалом» на вечно», — сказал испанец, добавив, что готов играть за клуб даже бесплатно, поскольку не хочет оставлять «сливочных».

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что Серхио Рамос может перебраться в чемпионат Китая.