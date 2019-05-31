В Окленде начался первый матч финальной серии плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации, в которой «Голден Стэйт» играет с «Торонто». Чемпионы Восточной конференции сразятся против победителей Запада — «Уорриорз» сыграет с «Рэпторс».

Для «Голден Стейта» — это пятый подряд финал. С 2013 года они неизменно получают преимущество своей площадки в связи с успешной игрой в регулярном чемпионате. Отметим, что для «Торонто» — это будет первый финал в истории.

Кроме того, это первый финал с 2014 года, в котором не играет «Кливленд Кавальерс», а также первый финал за последние девять лет, в котором не принимает участие Леброн Джеймс.

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф победил «Лос-Анджелес Клипперс» 4-2. Во втором оказался лучше «Хьюстона» 4-2. В финале конференции разобрался с «Портлендом» 4-0.

Торонто Рэпторс в первом раунде плей-офф победили «Орландо»4-1. Во втором были лучше «Филадельфии» 4-3, а в финале Запада выиграли у Милуоки Бакс 4-2.