В акватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга сегодня, 31 мая, стартует третий Кубок Ассоциации класса яхт «Оптимист».

Официальное открытие регаты назначено на 10:00 по московскому времени. В гонках на кубке примут участие более 200 спортсменов в возрастной категории от 9 до 14 лет. На турнир приехали участники из таких городов России, как Москва, Таганрог, Сочи, Севастополь, Тольятти, Хабаровск и Красноярск. Кубок в Санкт-Петербурге поможет окончательно определить состав сборных команд России в классе яхт «Оптимист», который является самым массовым детским классом в мире.

Гонки на турнире будут проходить ежедневно начиная с 12:00. Среди известных участников Кубка в Петербурге значатся петербуржцы, призеры Первенства России в классе «Оптимист» Данила Иванов и Кирилл Шуненков.

Завершится турнир во вторник, 4 июня.