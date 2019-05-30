Экс-фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала о том, каково работать депутатом Московской областной думы.

В интервью порталу Sports.ru Слуцкая заявила, что ей интересна законодательная власть. «У меня много тесного общения с жителями. Часто нахожусь на местах, где веду приемы, участвую в мероприятиях», — заявила бывшая спортсменка, добавив, что устраивает и личные встречи с жителями Московской области.

Также в рабочий график Слуцкой сейчас входят работа с молодежными парламентами и поездки в министерства для решения вопросов.

Напомним, Ирина Слуцкая завершила карьеру в 2006 году. После этого она работала на телевидении, занималась постановками ледовых шоу. В 2016 году бывшая фигуристка стала депутатом Московской областной думы.