Испанский клуб «Барселона» приостановила переговоры с Антуаном Гризманном по поводу трансфера игрока из мадридского «Атлетико». По информации испанского издания Marca, руководство клуба хочет учесть все риски от перехода.

Трансфер Гризманна в «Барселону» расширит годовую зарплатную ведомость клуба на 17 миллионов евро, помимо этого выкуп футболиста обойдется клубу в 120 миллионов.

Помимо этого ранее в испанской прессе появлялась информация о том, что Гризманна негативно примет раздевалка клуба, поскольку футболисты «сине-гранатовых» недовольны тем, что футболист хочет перейти в команду после демонстративного отказа годичной давности.

Сам Гризманн уже объявил, что этот сезон в «Атлетико» стал для него последним и сейчас французский нападающий открыт для новых вызовов.