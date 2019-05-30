Сезон в чемпионате России по футболу завершился, а вот «Уфа» и «Крылья Советов» остались. Пока все остальные команды ушли в заслуженный отпуск, этим двум клубам предстоит отстоять свое право выступать в высшем дивизионе ЧР.

Первые переходные матчи «Крыльев» и «Уфы» – в кратком обзоре от Nevasport.

«Уфа» 2:0 «Томь»

Несмотря на плохое выступление в Премьер-лиге и 14-е место по итогам сезона за место в элитном дивизионе чемпионата России «Уфа» могла практически не волноваться. Причина в сопернике: «Томь» сама не хочет покидать ФНЛ. Во-первых, команда сейчас раздает долги и, по признанию губернатора Томской области, в РПЛ не стремиться даже несмотря на хорошее выступление в Первом дивизионе. Во-вторых, с лицензией РПЛ у «Томи» проблемы, поэтому даже выиграв, команда может не пробиться в элиту.

Несмотря на бесплатные билеты и статус последней домашней игры сезона матч «Уфа» – «Томь» аншлага не собрал. В столице Башкирии стояла тридцатиградусная летняя жара, так что было тяжело не только футболистам, но и болельщикам.

В первом тайме «Уфе» помогла золотая голова Игбуна: форвард отличился со стандарта на 28 минуте встречи, замкнув подачу Бояна Йокича. Во втором тайме хозяевам также удалось реализовать стандарт, правда в этот раз мяч в свои же ворота отправил игрок Томи Исмаил Эдиев. Окромя стандартов особо опасных моментов не возникало, однако «Уфа» реализовала имевшиеся возможности, а «Томь» уехала с домой с баранкой в графе «голы».

Первый сезон без Сергея Семака у «Уфы» вышел провальным. Еще летом 2018 команда спорила с «Рейнджерс» в квалификации ЛЕ, а сейчас играет в стыках. Вадим Евсеев принял «Уфу» лишь в конце марта, поэтому будем надеяться, с сохраненной пропиской в РПЛ следующий сезон команда проведет лучше.

«Нижний Новгород» 1:3 «Крылья Советов»

Во втором противостоянии дня интриги было побольше – обе команды с лицензиями РПЛ, весьма живо выступавший в ФНЛ «Нижний» с прекрасным домашним стадионом ЧМ и «Крылья», отчаянно не желающие возвращаться в Первый дивизион.

Шансы на выход у обеих команд были примерно равными: «Крылья» сейчас находятся в крутом пике, за последние 11 матчей в РПЛ подопечные Божовича набрали лишь 4 очка. Второй минус – большое количество травмированных к концу сезона футболистов.

Первый тайм волжской битвы остался за хозяевами: смутившись на старте встречи, команда Дмитрий Черышева затем понеслась вперед и все это привело к голу. Заработанный Сапетой пенальти реализовал Фомин. Во втором тайме самарцам повезло сравнять счет: защитник хозяев Виталий Федорив замкнул передачу Виталия Денисова и отправил мяч в свои ворота. Второй автогол в стыках за игровой день!

Исход встречи решился в компенсированное время – сначала судья поставил пенальти в ворота «Нижнего», однако насчет этого эпизода возникло много споров. Возможно, посмотри Лапочкин видеоповтор – и встреча завершилась бы вничью. Антон Зиньковский был точен при пробитии одиннадцатиметрового, а Роман Шишкин за мгновения до финального свистка забил третий мяч «Крыльев». 1:3, волжские берега в следующем сезоне, скорее всего, снова будет представлять Самара, а Нижнему Новгороду придется подождать еще минимум сезон.

Теперь самарцам необходимо будет не упустить преимущество дома. Победа в гостях – это хорошо, однако стыки длятся 180 минут, и половина противостояния ещё впереди.