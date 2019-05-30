Российская экс-фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, Ирина Слуцкая рассказала о том, как справилась с давлением фанатов Алины Загитовой после того, как высказалась о спортсменке в интервью.

Слова Слуцкой приводит портал Sports.ru. По мнению бывшей фигуристки, это уже дело далекого прошлого. «Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают», — заявила экс-спортсменка, добавив, что Загитова — молодец и победила абсолютно заслуженно.

Также Слуцкая заявила, что ее «Инстаграм» больше никто не атакует. «То, что случилось зимой, – ничего не сделаешь, неадекватных людей никто из нашей жизни не исключает», — прокомментировала ситуацию Слуцкая.

Напомним, фанаты Алины Загитовой устроили травлю Ирины Слуцкой в «Инстаграме», поскольку она посчитала выступление японской фигуристки Рики Кихиры сильнее прокатов россиянки.