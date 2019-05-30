Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли ФК «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме счет открыли хозяева. С пенальти отличился полузащитник нижегородцев Даниил Фомин. Вторая сорокапятиминутка осталась за «Крыльями Советов«. На 65-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Виталий Федорив. В компенсированное время самарцы отличились дважды: сначала одиннадцатиметровый удар нанес Антон Зиньковский, а на четвертой добавленной минуте Роман Шишкин установил окончательный счет в матче.

В другом стыковом матче клуб из РПЛ также одержал победу: «Уфа» обыграла «Томь» со счетом 2:0 на своем поле.

Ответные матчи обоих противостояний состоятся в воскресенье, 2 июня.