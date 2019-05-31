Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции сразится с представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Ранее на «Ролан Гаррос» Кудерметова обыграла датчанку Каролину Возняцки и спортсменку из казахстана Зарину Дияс.

Начало встречи Кудерметовой и Канепи назначено на 13:30 по московскому времени.

Помимо Кудерметовой сегодня, 30 мая, состоятся матчи российских теннисисток, выступающих в парном разряде. Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе сыграют против Кирстен Флипкенс и Юханны Ларссон (12:00 мск), Екатерина Александрова и Вера Звонарева поборются за выход в следующий раунд с Николь Меликар и Кветой Пешке (13:30 мск). Еще одна россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт сразится с дуэтом из Тайбэя Чань Хаочин и Чань Латишей.