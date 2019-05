Столкновение российской лыжницы Юлии Белоруковой со шведкой Фридой Карлссон на спринтерской гонке в канадском Кэнморе обсудили на совещании FIS в Дубровнике. Об этом сообщает NRK.

Директор по проведению гонок FIS Пьер Миньере посмотрел видео эпизода с участием лыжниц с подачи представителя российской сборной Вячеслава Веденина. «Грязные приёмы будут продолжаться и в следующие годы, особенно в спринте. Другие спортсмены увидят, что это разрешено, и будут делать то же самое», — заявил Веденин, добавив, что проблема требует обсуждение.

‘Don’t lose your head, don’t lose your head, don’t lose your’ — oh it’s too late 😤

Yulia Belorukova HIT Frida Karlsson with her ski pole during the cross-country skiing in Quebec 😳 pic.twitter.com/RrtczqQoT2

