Российская экс-фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о том, как она относится к спорам о повышении возрастного ценза в одиночном фигурном катании.

В интервью порталу Sports.ru фигуристка заявила, что ей хочется видеть уровень красивого катания, какое показывали Мария Бутырская или Каролина Костнер. «Сейчас происходит то, что маленькие девчушки просто перепрыгивают всех. Судьям деваться некуда», — заявила бывшая спортсменка.

По мнению Слуцкой, ценз необходимо повышать в любом случае, лет с 16-17 можно уже участвовать в международных соревнованиях. Как считает экс-фигуристка, Алена Косторная уже в 14 лет отвечала запросам взрослого катания. «Если Саша Трусова такая атлетичная, прямо спортсменка-спортсменка, то в Алене есть вот эта вот вкусняшка», — заявила Слуцкая.

Напомним, сейчас возрастной ценз во взрослом женском одиночном катании составляет 15 лет.