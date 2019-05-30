Предпоследний день весны подарил спортивному миру много новых событий, цитат и слухов. «Уфа» и «Крылья Советов» сделали первый шаг к сохранению прописки в РПЛ. Трансферные пересуды по поводу ухода Серхио Рамоса могут прекратиться: игрок объявил о том, что остается в клубе. А поклонникам Артема Дзюбы, наоборот, придется поволноваться — появились шансы трансфера форварда сборной России в Англию.

Это и многое другое — в обзоре главных новостей дня за 30 мая на Nevasport:

«Крылья Советов» одержали волевую победу над ФК «Нижний Новгород»

Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли ФК «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. За хозяев отличился Даниил Фомин (с пенальти), в составе самарцев голами отметились Антон Зиньковский и Роман Шишкин, а защитник «Нижнего» Виталий Федорив отправил мяч в свои ворота. Ответная игра на «Самара-Арене» пройдет в воскресенье, 2 июня.

«Уфа» победила «Томь» в первом стыковом матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над «Томью» в первом стыковом матче за право выхода в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне. Игра прошла в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе хозяев отличился Сильвестр Игбун, замкнув навес Бояна Йокича, а во втором тайме автогол забил игрок «Томи» Исмаил Эдиев. Второй матч команд состоится в Томске 2 июня.

Российские волейболистки уступили Турции в Лиге Наций

Женская сборная России по волейболу в очередной раз потерпела поражение в Предварительном турнире Лиги наций. Россиянки со счетом 3:0 уступили команде Турции. На втором этапе Лиги наций российская команда не одержала ни одной победы, ранее проиграв Германии и Японии. Помимо этого, сборная России не выиграла ни одной партии в трех матчах. На первом этапе предварительного турнира россиянки победили лишь один раз — в матче против сборной Китая.

Дзюбой заинтересовался «Вулверхэмптон»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона». Слухи о заинтересованности клубов АПЛ появились после того, как стало известно, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш вызвался помогать Дзюбе с трансфером в АПЛ. Специалист получил авторизацию на российского форварда и в случае заключения сделки будет рассчитывать на комиссионные со стороны нового клуба Дзюбы.

Рамос заявил, что продолжит играть за «Реал»

Испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос официально объявил о том, что продолжит выступать за «галактикос». Свое решение игрок озвучил на специальной пресс-конференции. Защитник рассказал, что хочет отработать свой контракт с мадридским клубом до конца и завершить карьеру, выступая за «Реал». Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что испанский защитник имеет денежное предложение от клуба из чемпионата Китая.