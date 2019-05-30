Стало известно, какие изменения в календарь Кубка мира по лыжным гонкам хочет внести FIS. Об этом сообщил тренер сборной Великобритании по лыжным гонкам Йостейн Виньеруй в своем «Твиттере».

Согласно информации, полученной Виньеруем, в следующем сезоне спортсмены пробегут всего две эстафетных гонки. Также тренер утверждает об увеличении количества спринтерских гонок. Вместо 12 спринтов, как было в сезоне 2018/19, спортсмены пробегут 14 таких гонок. Спринт-тур ожидает лыжников в Канаде. Дистанционными гонками станут два скиатлона, гонка на 38 км у мужчин и женщин, а также марафоны в Холменколлене.

Гонка в гору на многодневке «Тур Де Ски» будет проведена с общего старта. Сезон-2019/20, по информации Виньеруя, завершится смешанной эстафетой.

Напомним, в минувшем сезоне «Большой хрустальный глобус» в общем зачете достался норвежским лыжникам — Йоханнесу Клэбо и Ингвильд Эстберг.