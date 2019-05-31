Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в сборную Колумбии на Кубок Америки-2019.

В групповом этапе турнира колумбийцам предстоит сыграть против национальных команд Аргентины, Парагвая и Катара.

Отметим, Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Напомним, в нынешнем сезоне Барриос стал чемпионом России в составе «Зенита». Петербургские болельщики признали полузащитника лучшим игроком команды в апреле.

Опорник сыграл за «Зенит» десять матчей, забил один гол и получил четыре желтые карточки.

Барриос оказался в «Зените» в первый день февраля 2019 года. Переход игрока из «Бока Хуниорс» обошёлся питерскому клубу в 15 миллионов евро. Контракт Вильмара с «Зенитом» действует до 30 июня 2023 года.