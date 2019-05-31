Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о жесткой игре на футбольном поле.

–По словам Дзюбы, он мог бы подраться с русским парнем, если бы тот полез в драку, потому что это эмоции. Дзюба отметил, он иногда жалеет, что в футболе такого нет, потому что многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить, «а если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить – столько грязи не было бы».

Дзюба считает, что сейчас уже нет главного провокатора в русском футболе, но раньше был Вернблум, и его ненавидели практически все, а Дзюбе он нравился, хоть и был жестким и мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать.

Дзюба добавил, что сыграл бы с Вернблумом вместе, потому что ему такие игроки нравятся.

«У него есть дух победителя, он боец. Должны быть, конечно, какие-то грани на поле, но если ты по-хорошему злой – это нормально», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».

30 мая стало известно, что что переходом Дзюбы в Англию будет заниматься агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш. Агент получил авторизацию на российского форварда и постарается помочь ему осуществить переход в английский клуб.

В нынешнем сезоне Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.