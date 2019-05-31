Российская фигуристка Полина Цурская приняла решение завершить спортивную карьеру, чтобы получить образование в другой сфере.

По словам Цурской, 1 июня она уходит в отпуск, а сразу после него официально увольняется. 17-летняя фигуристка отметила, что к такому решению она шла довольно давно, и дело не в том, что устала, а начала отчетливо понимать, что ей нужно определиться: либо оставить все как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере. Цурская, слова которой приводит «Р-Спорт», добавила, что совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для нее тоже не вариант.

Отметим, Полина Цурская является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2016 года и победительницей финала юниорской серии Гран-при сезона-2015/16. До августа 2018 года спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе.