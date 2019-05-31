Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва были вызваны в сборную Перу для выступления на Кубке Америки-2019.

В групповом этапе перуанцам предстоит сыграть против команд Венесуэлы, Боливии и Бразилии.

Отметим, Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

В нынешнем сезоне Фарфан в составе «Локомотива» занял второе место в чемпионате России и выиграл Кубок страны, Куэва занял третью строчку в чемпионате.

В завершившимся сезоне 34-летний Фарфан отыграл 26 матчей, забил девять голов и отдал пять результативныых передач. В активе 27-летнего Куэвы – 23 матча, один гол и одна голевая передача.

Напомним, Куэва перешел в «Краснодар» из бразильского клуба «Сан-Паулу», Фарфан пополнил «Локомотив» как свободный агент, последним его клубом была «Аль Джазира».