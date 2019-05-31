Сын главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Андрей Семин стал наставником эстонского клуба «Нарва-Транс».

Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что контракт с ним рассчитан на один год, а цель перед новым тренер будет поставлена — попасть в первую четверку чемпионата Эстонии.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисова из клуба.

Напомним, об уходе Денисова из «Локомотива» стало известно 27 мая. Позже стало известно, что Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. Ранее утверждалось, что футболист может продолжить карьеру в «Сочи» — в команде-новичке РПЛ на следующий сезон. Отметим также, что президент «Зенита» Александр Медведев заверял, что петербургский клуб не претендует на Денисова.