В Петербурге создадут регбийный клуб «Зенит», который появится на основе клуба «Приморец».

По словам председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, существует задача создания регбийного клуба «Зенит» и принято решение создать клуб по регби-15 на базе клуба «Приморец».

Артемьев отметил, что клуб создается в настоящее время, выделен хороший бюджет. Артемьев поблагодарил Дюкова, который, по его словам, не только является президентом Российского футбольного союза, но также помогает и регби, находя время и для этого.

«Клуб давно уже существует, но ему нужны ресурсы, помощь, база, и ему все это будет предоставлено», — сказал Артемьев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее российская команда «ВВА — Подмосковье» стала победителем мужского турнира Кубка европейских чемпионов по регби-7. В финале турнира, который прошел в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский», подмосковная команда одержала победу над литовскую командой «Балтрекс» со счетом 14:5.