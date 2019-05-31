Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, почему решил возглавить миланский клуб.

По словам Конте, начинается новая глава в его жизни, и он с нетерпением ждет начала работы. Тренер отметил, он сделает все, чтобы оправдать доверие руководства.

Итальянец рассказал, что он выбрал «Интер», потому что у этого клуба великая история и прочная база, и клуб очень амбициозен.

«Я поражен прозрачностью клуба и желанием вернуться на прежние места», — сказал Конте, слова которого приводит официальный сайт «Интера».

Напомним, бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте подписал контракт с миланским «Интером». Об этом сообщается в Twitter клуба. Отмечается, что 31 мая Конте подписал соглашение с клубом, однако о деталях сделки не уточняется.