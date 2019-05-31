Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ситуации, в которой находится его одноклубник Александр Кокорин.

По словам Дзюбы он, писал Кокорину пару раз, добавляя какие-то жаргонные слова. Игрок отметил, что у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается.

Дзюба считает, что все действовали безобразно — начиная от окружения, заканчивая адвокатами. «Всё, что они творили, это самострел», — считает футболист.

«Я бы искренне извинился, по-человечески, перед всеми. Может, они не считают себя виноватыми. Судя по всему, так оно и есть, какая-то недосказанность присутствует», — добавил Дзюба, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.