Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о бывшем наставнике команды Роберто Манчини.

По словам Дзюбы, для него Манчини не тренер, а бизнесмен.

«Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить?» — возмутился игрок, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Нападающий также рассказал, как Манчини не знал, что под десятым номером в «Спартаке» играет Квинси Промес.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».

30 мая стало известно, что что переходом Дзюбы в Англию будет заниматься агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш. Агент получил авторизацию на российского форварда и постарается помочь ему осуществить переход в английский клуб.

В нынешнем сезоне Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.