Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о бывшем наставнике команды Роберто Манчини.
По словам Дзюбы, для него Манчини не тренер, а бизнесмен.
«Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить?» — возмутился игрок, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Нападающий также рассказал, как Манчини не знал, что под десятым номером в «Спартаке» играет Квинси Промес.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона».
30 мая стало известно, что что переходом Дзюбы в Англию будет заниматься агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш. Агент получил авторизацию на российского форварда и постарается помочь ему осуществить переход в английский клуб.
В нынешнем сезоне Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.