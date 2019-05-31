Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак попал в номинацию на премию «Открытие года» по версии журнала GQ.

Как говорится в сообщении журнала, в первый же год тренерской деятельности в «Зените» Семак завоевал с сине-бело-голубыми золото российский-премьер-лиги, а также укрепил за Артемом Дзюбой звание лучшего игрока в российском футболе.

Помимо Семака, на премию претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссёр Александр Горчилин и дирижёр Теодор Курентзис, сообщает 78.ru.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.