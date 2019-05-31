Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в Instagram опубликовал фото с тренировки команды.

На фотографии бывший бомбардир «Зенита» и сборной России следит за тренировкой вместе с Владимиром Быстровым. В подписи игрок анонсирует предстоящие матч Мемориала Гранаткина.

Кержаков пригласил болельщиков на матчи на стадион «Петровский».

Отметим, групповой этап состоится с 4 по 9 июня. Первый матч россияне проведут против сборной Индии, затем команда Кержакова встретится с национальной сборной Болгарии, а третий матч сыграют со сборной Молдовы. Игры пройдут 4,6 и 9 июня соотвественно и все начнутся в 18:00 по московскому времени.

Отметим, в другой группе будет выступать вторая сборная России. Ее соперниками станут аргентинцы, иранцы и сборная Армении.