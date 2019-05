View this post on Instagram

Подготовка к международному турниру "Мемориал Валентина Гранаткина" г. Санкт-Петербург. Игры сборной России 2001г.р (групповой этап) ст. "Петровский" : 4 июня 18:00 Россия — Индия 6 июня 18:00 Россия — Болгария 9 июня 18:00 Россия — Молдова Билеты продаются, ТОЛЬКО в интернете🤦‍♂️ Приглашаю болельщиков на старый добрый "Петрович"🏟️, поддержать нас! Буду очень рад всех вас увидеть и услышать👏🤗