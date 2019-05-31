Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в Instagram опубликовал фото с тренировки команды.
На фотографии бывший бомбардир «Зенита» и сборной России следит за тренировкой вместе с Владимиром Быстровым. В подписи игрок анонсирует предстоящие матч Мемориала Гранаткина.
Кержаков пригласил болельщиков на матчи на стадион «Петровский».
View this post on Instagram
Подготовка к международному турниру "Мемориал Валентина Гранаткина" г. Санкт-Петербург. Игры сборной России 2001г.р (групповой этап) ст. "Петровский" : 4 июня 18:00 Россия — Индия 6 июня 18:00 Россия — Болгария 9 июня 18:00 Россия — Молдова Билеты продаются, ТОЛЬКО в интернете🤦♂️ Приглашаю болельщиков на старый добрый "Петрович"🏟️, поддержать нас! Буду очень рад всех вас увидеть и услышать👏🤗
Отметим, групповой этап состоится с 4 по 9 июня. Первый матч россияне проведут против сборной Индии, затем команда Кержакова встретится с национальной сборной Болгарии, а третий матч сыграют со сборной Молдовы. Игры пройдут 4,6 и 9 июня соотвественно и все начнутся в 18:00 по московскому времени.
Отметим, в другой группе будет выступать вторая сборная России. Ее соперниками станут аргентинцы, иранцы и сборная Армении.