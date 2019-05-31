Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может стать футболистом итальянского «Наполи».

Об этом в Twitter сообщает исландского журналиста Хервар Хафлидасон. По информации источника, вопрос с переходом полузащитника уже решен, однако он и его родители пока предпочитают не давать комментариев.

Напомним, что ЦСКА приобрел 20-летнего Сигурдссона летом у шведского «Норчепинга» за четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес покинул клуб. Как отмечается на официальном сайте столичной команды, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, ЦСКА завершил чемпионат России на четвёртой строчке турнирной таблицы, в заключительном туре обыграв самарские «Крылья Советов» с разгромным счётом 6:0. Дубль оформил Федор Чалов, еще по мячу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. В следующем сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.