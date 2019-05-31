Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин рассказал о своем уровне владения английским языком.

По словам Сорокина, с Метсолой он хорошо общается, они улыбаются, когда играют друг против друга.

Вратарь, слова которого приводит ТАСС, отметил, что по-русски Метсола не говорит, и голкиперы общаются на английском, но английский Сорокина ему не позволяет уехать в НХЛ, пока все на уровне привет-пока.

Напомним, права на Сорокина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». Контракт голкипера с ЦСКА действует до апреля 2020 года.

Ранее Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков, тренеров и руководителя сезона. Лучшим вратарем признан финский голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. В лучшую пятерку сезона попали защитник ЦСКА Никита Нестеров, защитник «Барыса» Даррен Диц, нападающий «Салавата» Тему Хартикайнен, нападающий ЦСКА Михаил Григоренко и нападающий «Авангарда» Илья Михеев.