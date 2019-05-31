Первые два дня лета выпали на выходные, и грех не воспользоваться этим, чтобы не сходить на что-нибудь спортивное! В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает, куда сходить петербургским любителям спорта 1 и 2 июня. В программе на уикенд — женский футбол, рукопашный бой и велогонки.

Футбол, женский турнир «Нет насилию»

Когда: воскресенье, 2 июня

Где: «Сосновка-Парк»

На футбольном поле физкультурно-оздоровительного центра «Сосновка-Парк» (ул. Жака Дюкло, 20 Б) в 12:00 стартует женский футбольный турнир «Нет Насилию», где клуб «Питерские Пчелки» проведет встречу с командой «СФЛ Тим» в поддержку оказавшихся в затруднительном положении. Специальный гость матча – бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин.

Рукопашный бой, чемпионат мира

Когда: суббота, 1 июня

Где: М-1 Арена

Турнир начался 31 мая, а в первый день лета пройдут финальные поединки среди мужчин и женщин старше 18 лет. В соревновании примут участие спортсмены из 40 стран мира, среди которых заслуженные мастера спорта России по рукопашному бою, а также чемпионы мира, Европы и России.

Легкая атлетика, «Международный марафон Алые Паруса».

Когда: воскресенье, 2 июня

Где: парк 300-летия Петербурга

На территории парка 300-летия пройдет легкоатлетическое соревнование по бегу, в котором поучаствуют более тысячи человек. В марафоне предусмотрены несколько дисциплин, в одной из которых могут пробежать даже дети. Кроме того, любители скандинавской ходьбы также смогут проверить свои силы.

Водные виды спорта, Кубок Форта Константин

Когда: суббота, 1 июня

Где: Форт Константин, Кронштадт

Фестиваль начнется в 12:00, и включает соревнования по сразу нескольким видам спорта — вейкбордингу, вейксерфингу и сапсерфингу. Соревнования имеют призовой фонд, каждое — от 200 тысяч рублей. Кроме того, посетители мероприятия станут зрителями III Международного фестиваля воздушных змеев «ФОРТОЛЁТ — 2019».

Парусные гонки, Кубок Ассоциации класса яхт «Оптимист»

Когда: суббота и воскресенье, 1 и 2 июня

Где: акватория Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Мероприятие проходит с 31 мая по 4 июня и каждый день открывается в 10:00, гонки же стартуют в 12:00. В гонках на кубке примут участие более 200 спортсменов в возрастной категории от 9 до 14 лет. Среди известных участников Кубка в Петербурге значатся петербуржцы, призеры Первенства России в классе «Оптимист» Данила Иванов и Кирилл Шуненков.

Велогонки, Большой велофестиваль

Когда: воскресенье, 2 июня

Где: Парк Сосновка

На фестивале можно принять участие в велозаезде длиной 8 км вокруг парка Сосновка, где есть зоны активностей и вагончики с вкусной и здоровой едой. Для участия необходимо зарегистрироваться в группе «Вконтакте».