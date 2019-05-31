Российская сборная по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Российская сборная по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Мужская сборная России по волейболу стартует в Лиге наций. Первым соперником действующих чемпионов станут прошлогодние — команда Франции.

Первый этап турнира проходит в Нови-Саде в Сербии. Завтра россиянам предстоит матч с командой Японии, в воскресенье — со сборной страны-хозяйки.

Следующие этапы соревнований, в которых поучаствует команда России, будут принимать Уфа (Россия), Урмия (Иран), Куяба (Бразилия), Брисбен (Австралия).

Финальный турнир пройдет с 10 по 14 июля в Чикаго, участниками его станут США плюс пять лучших команд.

Тем временем женская сборная переезжает в Бельгию. На первом этапе турнира в Бразилии россиянки одержали единственную победу — над Китаем. Второй, турецкий этап, оказался совершенно провальным: Россия поочередно проиграла Японии, Германии и Турции. Нынешнее место России в турнирной таблице — 14-е из 16-ти.