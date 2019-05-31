В Петербурге запустили производство мороженого в честь победы «Зенита» в российской премьер-лиге.

Об этом сообщает в Twitter петербургский клуб. Отмечается, что пломбир, раскрашенный в традиционные сине-бело-голубые цвета клуба, продается в Санкт-Петербурге с середины мая.

Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак попал в номинацию на премию «Открытие года» по версии журнала GQ.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.