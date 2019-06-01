Ежегодно в конце мая весь спортивный мир начинает следить за одним из главных теннисных турниров — «Ролан Гаррос». Пока спортсмены и спортсменки соревнуются за право выиграть турнир «Большого шлема», Nevasport рассказывает о самых симпатичных участницах соревнований.

Даниэль Коллинз, США

25-летняя американка Дэниэль Коллинз пока не может похвастаться блистательными результатами в своей спортивной карьере, однако по праву считается одной из главных красавиц «Ролан Гаррос». В нынешнем розыгрыше турнира Коллинз в матче первого круга обыграла немку Татьяну Марию. Лучший результат американки — полуфинал Australian Open.

Эжени Бушар, Канада

Канадская красавица Эжени Бушар является одной из самых известных представительниц теннисного мира. Спортсменка любит делиться с поклонниками своими эффектными фотографиями, а вот в её профессиональной карьере громких побед не было давно. 2018-й год Бушар завершила на 87-й строчке мирового рейтинга.

Айла Томлянович, Австралия

Айла Томлянович родилась в Хорватии и выступала за эту страну, но потом решила представлять Австралию. Во время своей юниорской карьеры стала победительницей турнира «Большого шлема» в парном разряде, однако на взрослом уровне таких успехов пока не добилась. По итогам прошлого года она заняла 43-е место в рейтинге WTA.

Симона Халеп, Румыния

Румынская представительница нашего рейтинга Симона Халеп в прошлом году стала победительницей «Ролан Гаррос» и дошла до финала Australian Open. Также в её активе участие в полуфиналах Уимблдона и U.S. Open. Однако румынка известна не только спортивными достижениями: в 2009 года она решилась на операцию по уменьшению груди — всё ради карьеры.

Мария Саккари, Греция

23-летняя представительница Греции Мария Саккари является победительницей одного турнира WTA. На соревнованиях «Большого шлема» спортсменке пока не удавалось пройти дальше третьего круга. Её итоговое место в рейтинге за 2018 год — 41-е.