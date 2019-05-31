Мужская сборная России по волейболу начинает борьбу в турнире Лига наций. Первым соперником нашей сборной станет национальная команда Франции — прошлогодний серебряный призер чемпионата. Смотреть трансляцию матча, который начнется в 21:00 мск, можно здесь.

Волейболист Денис Земченок уверен в шансах России защитить свой титул.

«Мы действующие чемпионы VNL, и это большая ответственность для нас, — рассказал Земченок. — Мы понимаем, что мы — команда победителей, и остальные сделают все возможное, чтобы выиграть у нас. У нас было несколько недель на подготовку, атмосфера в команде хорошая, и мы настроены позитивно».

В пуле с Россией и Францией также Япония и Сербия.

«Мы играли в России в финале Лиги наций-2018, но это будет совсем другой матч, — рассказал капитан сборной Франции Антуан Бризар, которого цитирует Международная федерация волейбола. — Мы приехали сюда с измененными составами, но сделаем все возможное, чтобы не разочаровать».