Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека стать наставником одного из клубов итальянской Серии А.

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, переговоры португальца с «Ромой» находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что речь идет о трехлетнем контракте с зарплатой два миллиона евро в год.

Кроме того, Фонсека попал в сферу интересов «Милана», который также рассматривает кандидатуры Сержиу Консейсау из «Порту» и Руди Гарсии, который ранее возглавлял«Марсель.

Ранее Фонсека выразил свое отношение к переходу в «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого.

По словам Фонсеки, желание уйти изъявлял сам Ракицкий, а не клуб. Он решил, что это будет хорошая возможность попробовать себя в другом чемпионате.