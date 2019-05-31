Директор по маркетингу немецкого «Шальке» Александр Йобст поделился мнением о шансах «Газпром-арены» принять финал Лиги чемпионов-2020/21.

По словам Йобста, кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона, но у арены «Зенита» есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. Немец отметил, что в 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, что может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион «Зенита».

«Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге», — сказал Йобст, слова которого приводит «Р-Спорт».

Место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет определено исполкомом УЕФА в июне этого года.

Напомним, на стадионе «Газпром-Арена проходили матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира 2018. В 2020 году здесь состоятся четыре игры чемпионата Европы.