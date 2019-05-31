Петербургский СКА и уфимский «Салават Юлаев» проведут обмен хоккеистами, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников, права на которого принадлежат петербургскому клубу, станет игроком уфимцев, а команда Ильи Воробьева пополнится форвардом Владимиром Ткачевым, который находядится в статусе ограниченно свободного агента.

1 мая уфимский клуб сделал Ткачеву квалификационное предложение.

Ранее стало известно, что российский защитник ХК «Сочи» Егор Рыков подписал соглашение с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс«. Об этом сообщает хоккейный журналист Рено Лавуа в своем аккаунте в «Твиттере».

По информации корреспондента, контракт экс-игрока СКА рассчитан на два сезона, в соглашении есть пункт о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу. Ранее Рыков был задрафтован «Рейнджерс» еще в 2016 году.