Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

В Instagram турнира опубликовано фото, по которому понятно, что, по его мнению бразильца, кубок Лиги чемпионов выиграет команда Юргена Клоппа. Роналдо сделал прогноз со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).