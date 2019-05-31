Боксер Поли Малиньяджи прокомментировал свой плевок в Артема Лобова во время пресс-конференции.

По словам Малиньяджи, он не жалеет, что плюнул в Лобова, но жалеет, что не опустил его еще больше.

Боксер заявил, что, если бы там была его мать, он плюнул бы и ей в лицо.

«Это все началось не на прошлой неделе. Лобов и его команда давно переступили черту», — сказал Малиньяджи, слова которого приводит ютуб-канал TheMaclife.

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне. Бой Лобова и Малиньяджи состоится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде.