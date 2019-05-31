Наставник сборной Германии Йоахим Лёв угодил в больницу из-за проблем со здоровьем. Как сообщает Focus со ссылкой на Bild, у немецкого специалиста начались проблемы с кровообращением из-за травмы, которую он схлопотал на одной из тренировок. Лев лежит в стационаре в университетской больнице во Фрайбурге.

Из-за этих проблем тренер не будет руководить матчами своей команды в ближайших играх отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. У сборной Германии запланирован две игры — 8 июня с Беларусью в Минске и дома в Майнце с Эстонией.

Напомним, что Лев руководит сборной Германией с 2006 года. За время руления немецким футболом немцы при Леве были чемпионами мира и брали бронзу на Кубке мира, а также дважды становились третьими на чемпионате Европы и брали там серебро.