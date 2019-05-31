Супруга Александра Овечкина Анастасия не стала скрывать, что у нее случаются ссоры с мужем. Пара ругалась, но не расставалась.

Овечкина отметила, что у нее сложный характер — она скорпион в год петуха. Овечкин же более спокойный: во время ссоры он молчит, а потом говорит ей, что ждет пока жена успокоится, чтобы все потом обсудить.

«У меня на самом деле так: я вспыльчивая, но отходчивая. В момент, когда ко мне приходит какой-то псих, я рву и мечу, но проходит время и я готова мириться. Конечно, зависит от ситуации, если что-то серьезное, то я могу и подольше позлиться. Но нам просто в отношениях, потому что я — огонь, а он — лед», — цитирует Овечкину Sport 24.

Жена Овечкина присутствовала в Братиславе, когда болела за сборную России на чемпионате мира. Самому Овечкину турнир не задался — нападающий лишь дважды за весь турнир поражал ворота соперников. В плей-офф Овечкин не забил ни одной шайбы.