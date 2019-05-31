Телеканал «Матч ТВ» определился с комментаторами на финальный матч Лиги Чемпионов. В Мадриде на матче «Тоттенхэм»-«Ливерпуль» будут работать Сергей Кривохарченко и Роман Гутцайт. Оба впервые получили назначение на финальный матч ЛЧ. Что интересно, английские команды не являются профильными для этих комментаторов. Гутцайт обычно работает на матчах чемпионата Испании, а Кривохарченко комментирует Бундеслигу.

Финал Лиги Чемпионов пройдет в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Старт прямой трансляция из Испании запланирован на 21:50.

Ранее, в 21:00 выйдет программа «Все на футбол», где ведущий Георгий Черданцев обсудит вместе с гостями предстоящий матч. В программе будут прямые включения Сергея Акулинина прямо со стадиона в Мадриде.