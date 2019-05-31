Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный отъезд нападающего «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы в один из английских клубов.

По словам Черчесова, как тренеру сборной, ему от этого ни хорошо, ни плохо. Главное, чтобы футболист принимал верное решение и продолжал совершенствоваться. Черчесов отметил, что не может запретить или посоветовать что-то на этот счет.

«Мы уважаем решение каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, что несколько раз уже было, когда игрок сборной переходил в новый клуб, он у нас не играл», — сказал Черчесов.

Напомним, что про слухи о переезде в Англию Дзюба высказался кратко: «Тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно».

Напомним, в этом сезоне Артем Дзюба стал чемпионом России в составе петербургского «Зенита», а в 2018 году был признан игроком года в России.