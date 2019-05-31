Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Цурская, ставшая второй покинувшей железную леди фигуристкой после исхода из группы Евгении Медведевой, закончила карьеру. Все бы ничего, если бы не возраст. Цурская решила завязать с фигурным катанием в 17 лет.

Официальная причина увольнения — желание получить образование в другой сфере. По словам Цурской, она начала отчетливо понимать, что пора определиться: либо поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование «на стороне». Неофициальная, но всем известная — проблемы фигуристки со здоровьем.

Травмы буквально преследовали Цурскую. Так, еще в 2017 году ее мать Наталия рассказала о грыже поясничного отдела у фигуристки, добавив, что до этого у нее был разрыв связки. Мать опровергла наличие у Полины генетического заболевания, заявив, что для сразившей ее болезни Кенига генетика не всегда является первопричиной.

Рассекающий остеохондрит (болезнь Кёнига) — отделение небольшого участка хряща от прилежащей кости со смещением его в полость сустава. Чаще всего заболевание диагностируется у больных в возрасте 15—35 лет.

Цурская переехала в Москву к Тутберидзе в 2013 году. И сразу начала побеждать. Первенство Москвы и России, Кубок России. В 2015 году она опередила уже саму Медведеву и вошла в состав юниорской сборной России. Одна победа следовала за другой, но перед юниорским первенством мира Цурская от перенапряжения или по каким-то иным причинам получила первую серьезную травму. Сама она вспоминала об этом так:

«Я подходила к тому старту в хорошей форме, выиграла оба этапа и Финал Гран-при, юношеское первенство России, была четвертой на взрослом чемпионате, но буквально за пять дней до поездки на первенство мира очень неудачно подвернула ногу в зале на разминке – надорвала связки. Нога отекла так сильно, что пару дней я вообще не могла кататься», — рассказала она в интервью агентству «Р-Спорт» в августе 2018 года.

Полине было обидно пропускать главные соревнования сезона и она все же решилась поехать в Дебрецен. Возможно, на нее давила постоянная соревновательная атмосфера на тренировках в группе Тутберидзе. Еще пара неудачных приземлений — и с первенства все же пришлось сняться.

После травм, несмотря на боли в спине и уже вышеупомянутую грыжу, Цурская вернулась на лед. Прошлый сезон она начала со смены тренера Этери Тутберидзе, о суровости которой в мире фигурного катания ходят легенды, на более мягкую Елену Буянову. Фигуристка призналась, что устала от постоянного соперничества, которое царит в группе Тутберидзе. Показательно, что после нее от «железной леди фигурного катания» ушли еще две фигуристки — Дарья Паненкова и Анастасия Тараканова.

Полина Цурская начала новый сезон с надеждой, но ничего выдающегося не показала. Как говорила сама спортсменка про одну из своих травм, «спина — это такая вещь, что, если начинает болеть, это уже навсегда». Видимо, это «навсегда» и погубило карьеру талантливой фигуристки.