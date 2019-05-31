Воспитанник петербургского футбола хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал о первых впечатлениях от нахождения в стане национальной сборной России. По словам футболиста, коллектив собрался очень дружный.

«Очень приятно, что меня вызвали в сборную», — сказал Обляков.

Шутник Дзюба не стал подкалывать новичка. Форвард «Зенита» сказал Облякову: «Добро пожаловать в нашу семью».

Обляков также высказался о тренере сборной России. Черчесов, по его словам, «строгий, серьезный тренер».

По словам Облякова, первая тренировка оказалась интересная и понравилась футболисту ЦСКА.

Напомним, что Обляков стал автором первого гола ЦСКА в матче против «Зенита» (1:2), после которого петербуржцам вручили золотые медали.