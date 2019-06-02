Спорт — это эмоции, но не все спортсмены на них щедры. Вспоминаем пятерых самых спокойных футболистов, хоккеистов и баскетболистов.

Евгений Дадонов

Это можно пересматривать бесконечно 🔥 pic.twitter.com/o6C5T3maWr — Чемпионат (@championat) May 24, 2019

Во время матча четвертьфинала чемпионата мира-2019 между Россией и США Александр Овечкин провел жесткий силовой прием на Брендоне Шее, и тот улетел прямо на скамейку запасных россиян. Американец приземлился в ноги Дадонову, который с каменным лицо отпрянул, убрав ноги, как от чего-то очень неприятного.

Марио Балотелли

Не праздновать голы стало фишкой Бало, а апогей случился во время манкунианского дерби в 2012 году, когда, открыв счет, итальянец показал футболку, на которой было написано «Why always me?» Горожане выиграли 6:1, а фраза стала легендарной.

Трейси Макгрейди

Великий баскетболист, сменивший не одну команду, отличался не только высокой результативность, но и тем, что все очки он набирал с одним выражением лица. Но что делать — с таким родился, на любовь фанатов это никак не влияло.

Андрей Аршавин

Назад в 2008-й, Россия обыгрывает Голландию со счетом 2:1 и забивает третий гол, автором которого становится Андрей Аршавин. Нападающий, кажется, совсем не удивляется случившемуся, вместо этого он призывает трибуны быть потише, прикладывая указательный палец ко рту.

Павел Погребняк

Еще немного назад, весна 2008 года, первый полуфинал Кубка УЕФА-2007/08. Павел Погребняк лупит со штрафного на четвертой минуте и забивает. Вместо того, чтобы как следует отпраздновать, форвард пожал плечами: «Ну, бывает». Кстати, так же сделал и Аршавин после того, как утихомирил зрителей в Базеле.