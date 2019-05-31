Защитник Данил Мамаев стал новым игроком хоккейного клуба «Тамбов». Команда выступает в высшей хоккейной лиге.

Ранее Мамаев был в системе челябинского «Трактора», начиная с сезона-2014/15. После двух лет игры за команды МХЛ и ВХЛ, он заключил соглашение с «Трактором», за который в период с 2016 по 2018 год отыграл 87 матчей. В них сделал четыре результативные передачи, но обошелся без заброшенных шайб, с показателем полезности «минус два». Кроме того, оборонец за все время произвел пять силовых приёмов.

В прошедшем сезоне Мамаев сыграл восемь игр за «Ермак» в ВХЛ, после чего выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.

Мамаев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». До того, как перейти в «Трактор», с 2010 по 2014 год, он играл в МХЛ, выступая за «Стальных Лис».