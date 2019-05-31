Руководство лондонского «Арсенала» планирует подписать контракт с полузащитником французского «ПСЖ» Адриеном Рабьо.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, игроком заинтересован лично главный тренер лондонцев Унаи Эмери, который ранее возглавлял «ПСЖ», когда за команду выступал Рабьо. Отмечается, что в переходе футболста заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Пари Сен Жермен» оштрафовал полузащитника своей команды Адриена Рабьо за лайк в Instagram. Столичный клуб подверг штрафу футболиста за его поведение после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

СМИ также сообщали, что в покупке Рабьо заинтересованы «Барселона» и «Ювентус», а сам француз готов перейти в каталонский клуб летом, но хочет получить от сине-гранатовых подписной бонус в размере 5 миллионов евро.