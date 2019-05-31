Форвард «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов». В прошедшем сезоне 24-летний нападающий выступал за «Урала» на правах аренды. Панюков провёл в РПЛ 21 матч и забил шесть мячей. Теперь по сведениям «Чемпионата», нападающий может продолжить карьеру в команде Валерия Карпина.

Год назад Панюков уже находился в расположении «Ростова». Тогда лучший бомбардир «Зенита-2» на тот момент работал с командой Валерия Карпина на сборе в Австрии, находясь на просмотре, однако контракт так и не заключил. Панюков провел в распоряжении клуба из Ростова-на-Дону около месяца и забил гол в товарищеской игре против «Тренчина (1:1)».

Виной тому могли быть высокие личные условия футболиста, однако вероятен факт того, что «Ростов» отпугнула высокая трансферная цена на игрока — «Зенит» хотел около миллиона евро. Играя за «Зенит-2», Панюков демонстрировал хорошую результативность, забив 15 голов в 26 матчах ФНЛ.