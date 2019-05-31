Россия потеряла место в высшем руководящем органе Спортивного арбитражного суда — Международном арбитражном совете по спорту.

28 мая состоялись выборы, в результате которых в совет вошли 20 человек, в том числе президент и вице-президенты CAS. Данный совет сформирован из чиновников, номинируемых Международным олимпийским комитетом, международными ассоциациями летних и зимних олимпийских федераций и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.

Ранее, с 2014 года, в ICAS входила руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.

Напомним, зимой россиянка Анися Кирдяпкина, выступавшая в спортивной ходьбе и закончившая спортивную карьеру в 2015 году, признана виновной в нарушении антидопинговых правил. CAS принял такое решение на основании аномальных данных в паспорте крови спортсменки. Ходок Кирдяпкина дисквалифицирована на 3 года, срок дисквалификации отчитывается с 27 июля 2017 года и продлится до 26 июля 2020.