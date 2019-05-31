Центральный защитник «Уфы», завершавший минувший сезон в ЦСКА, официально выкуплен армейским клубом. С 19-летним футболистом было заключено соглашение на пять лет — до сезона 2023/2024 года. Защитник приглянулся главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко своими не по годам уверенными действиями в центре обороны.

В матчах ЦСКА в РПЛ Дивеев выходил на поле 12 раз, из которых 11 появлялся в стартовом составе. На его счету один гол и три желтые карточки. Дивеев был одним из трех центральных защитников ЦСКА вместе с Бекао и Магнуссоном.

Клуб Евгения Гинера финишировал на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко, сумев в последнем туре опередить московский «Спартак». В следующем сезоне ЦСКА, уступивший «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару», сыграет в групповом турнире Лиги Европы.